В Туле водитель с признаками эпилепсии едва не убил 50 человек

15 августа 2025, 10:17

В Туле водитель автобуса с эпилепсией спровоцировал ДТП с участием пяти машин

Фото: Istock/monticelllo

В Туле пассажирский автобус проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в пять автомобилей. Инцидент случился 31 мая около 13:30 на перекрёстке Новомосковского шоссе и улицы Садовой. Об этом сообщает издание «Тульские новости».