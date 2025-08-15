Достижения.рф

В Туле водитель с признаками эпилепсии едва не убил 50 человек

В Туле водитель автобуса с эпилепсией спровоцировал ДТП с участием пяти машин
В Туле пассажирский автобус проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в пять автомобилей. Инцидент случился 31 мая около 13:30 на перекрёстке Новомосковского шоссе и улицы Садовой. Об этом сообщает издание «Тульские новости».



Водитель автобуса с более чем 50 пассажирами потерял управление из-за приступа эпилепсии. Транспортное средство проигнорировало красный сигнал светофора, в результате чего столкнулось с пятью автомобилями. После этого автобус врезался в дорожные ограждения и съехал в кювет.

Благодаря действиям лейтенанта полиции Дмитрия Бараковского трагедии удалось избежать. Полицейский подбежал к автобусу и обнаружил водителя без сознания с пеной у рта. Бараковский вместе с пассажирами вытащил мужчину из кабины и оказал ему первую помощь, после чего тот пришёл в себя.

Сейчас проверяется, как водитель, имеющий медицинские противопоказания, получил разрешение на управление пассажирским транспортом.

