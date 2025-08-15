Россиянку разыскивают после обращения в полицию на сожителя
В Заиграевском районе Бурятии пятые сутки ищут женщину, которая пропала после заявления в полицию на своего гражданского мужа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным ведомства, 11 августа ночью в полицию поступило обращение от женщины с просьбой помочь выселить сожителя из дома. Прибывшие на место сотрудники полиции не смогли попасть в жилище — дверь им никто не открыл. Утром того же дня поступило сообщение о её исчезновении.
Сейчас правоохранители проверяют возможные места её нахождения, опрашивают свидетелей и анализируют записи с камер наблюдения. По предварительной информации, женщина может находиться в Омской области. Отмечается, что пропавшая является матерью троих детей. Обстоятельства её исчезновения выясняются.
