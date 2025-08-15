Россиянку разыскивают после обращения в полицию на сожителя

15 августа 2025, 10:26

В российском регионе женщина пропала после заявления на сожителя в полицию

Фото: Istock/victorass88

В Заиграевском районе Бурятии пятые сутки ищут женщину, которая пропала после заявления в полицию на своего гражданского мужа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.