В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих

Спецназ начал разгон митингующих в центре Тбилиси. По данным РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ.
Протестующие, занявшие часть проспекта Руставели, применили петарды против спецнзала после того, как их выгнали с территории парламента. К моменту начала разгона многие протестующие уже покинули митинг.
Ранее сообщалось, что во время акции протеста один из сотрудников полиции в Тбилиси загорелся. Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с правоохранительными органами.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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Ранее сообщалось, что во время акции протеста один из сотрудников полиции в Тбилиси загорелся. Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с правоохранительными органами.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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Александр Климов