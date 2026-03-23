Задержан бывший цирковой артист Евгений Чернов, устроивший пожар в центре Москвы
Задержан бывший цирковой артист Евгений Чернов, устроивший пожар в центре Москвы. Об этом пишет РЕН ТВ.
Во вторник, 24 марта, суд примет решение о мере пресечения для обвиняемого. В квартире известного гимнаста, расположенной на Николоямской улице, вспыхнул диван. Предполагается, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.
78-летний циркач смог покинуть помещение и не получил травм. В результате происшествия погибли три человека, еще пятеро пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
