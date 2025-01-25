В Твери жестоко избили второклассницу, девочка в больнице

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В Твери ученица второго класса школы №43 попала в больницу, со следами ушибов на лице и теле, жалобами на головную боль и тошноту ее увезли на скорой помощи. Как сообщила тетя ребенка Наталья в беседе с NEWS.ru, девочку избили ее одноклассники.
«После уроков племянница должна была закрыть кабинет, в котором убирались — дежурили — это нормальная практика для школы. Одноклассники-мальчики ее избили. Причины нам неизвестны. Толкнули, повалили на пол и несколько минут избивали. Врачи позже сказали нам, что, судя по травмам, это была точно не драка, а именно жестокое избиение. Это страшно, когда девочку ногами по лицу избивают», — рассказала собеседница NEWS.ru.Наталья отметила, что сейчас школьница находится под наблюдением медиков, пребывает в состоянии шока и практически не разговаривает. Семья девочки уже написала заявление в полицию по факту случившегося.
«Похожие случаи уже были в классе, но настолько сильно еще не избивали, насколько нам известно», — добавила она.Читайте также:
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