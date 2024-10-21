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В Техасе остановлена казнь мужчины, приговоренного за невозможное преступление

21 октября 2024, 08:14
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

В штате Техас в последний момент была остановлена казнь Роберта Робертсона, которому должны были привести в исполнение смертный приговор 17 октября. Об этом информирует издание The Washington Post.
Робертсон был приговорен за преступление, которое, по мнению многочисленных экспертов, является невозможным. Юристы приговоренного пытались добиться отмены казни, однако их прошение было отклонено Верховным судом США.

Несмотря на это, Конгресс штата Техас единогласно проголосовал за необходимость заслушивания дела Робертсона через неделю. Политики, представляющие как республиканцев, так и демократов, нашли общий язык в этом вопросе, несмотря на свои обычные разногласия.



За 90 минут до запланированной казни окружной суд выпустил временный запретительный приказ, требующий сохранить жизнь Робертсона до слушаний в Конгрессе. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном суде по уголовным делам штата Техас. Несмотря на разногласия среди судей, апелляционный суд разрешил исполнение приговора.

Однако в последние минуты перед казнью конгрессмены подали собственную апелляцию в Верховный суд штата Техас. Пока судьи заседали, исполнение приговора было задержано на четыре часа. В итоге Верховный суд принял решение отложить казнь.

Робертсон был приговорен после трагической смерти своей двухлетней дочери. Ночью в 2002 году он проснулся, услышав, как девочка упала с кровати. Он успокоил её, положил обратно и снова лег спать. Утром мужчина обнаружил её без сознания с посиневшими губами. Спасти девочку не удалось.

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#суд
#сша
#преступление
#девочка
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение
21 октября 2024, 05:51

Фото: istockphoto/Petrovich9

Землетрясение до трех баллов произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.
«Землетрясение произошло в Авачинском заливе Тихого океана в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,7», – отметили ученые.

По оценкам специалистов, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

Жертвы и разрушения отсутствуют. Угроза цунами не объявлялась.

В четверг, 10 октября, в Камчатском крае произошло землетрясение силой пять баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 95 км от Петропавловска-Камчатского.

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#камчатка
#ран
#землетрясение
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Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе
21 октября 2024, 05:30

Фото: iStock/Rawf8

18 октября 20-летний сын воронежского губернатора Игоря Кильноса был пойман с поличным в Лисинском районе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным «МОЕ! Online» («МО») у молодого человека в лесном массиве было спрятано около 40 тайников синтетических наркотиков.
В отделения Министерства внутренних дел, мужчина был пойман с поличным. Глава района Кирнос подтвердил связь между двумя мужчинами, он ожидает решения суда.

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#воронежская область
#наркотики
#задержание
#полиция
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Мирный житель пострадал в ходе атаки ВСУ на российское село
Губернатор Гладков: ВСУ повторно атаковали дроном Грузское, ранен житель
21 октября 2024, 04:53

Фото: istockphoto/NatureNow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области, в результате чего пострадал еще один мирный житель. Об этом инциденте сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, противник сбросил взрывчатку с беспилотника, в результате чего у раненого были диагностированы осколочные ранения и перелом ноги. В больницу его доставили на попутном транспорте.

«Информация о последствиях атаки уточняется. Обход территории будет проведён в светлое время суток», – написал Гладков.

Ранее он сообщил, что в результате обстрела в Белгородской области пострадали четыре человека. Одна из них, 12-летняя девочка, получила слепое осколочное ранение в плечо.

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#бпла
#вячеслав гладков
#всу
#белгородская область
#транспорт
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Энергосистема Кубы вновь вышла из строя
Энергосистема Кубы вышла из строя второй раз за неделю
21 октября 2024, 02:55

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Система электроснабжения Кубы, которая была полностью отключена в пятницу и частично восстановлена в выходные, снова вышла из строя. Об этом сообщило кубинское Министерство энергетики и горной добычи острова, информирует РИА Новости.
19 октября на Кубе произошло полное отключение электроэнергии. Из-за сбоя в системе электроснабжения подача электроэнергии была ограничена только государственными объектами стратегической инфраструктуры. Российских граждан, находящихся на территории Кубы, призвали сохранять спокойствие.

Первые три попытки восстановить электроснабжение не увенчались успехом.

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#куба
#электроэнергия
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Брошенную в аэропорту Антальи новорождённую девочку могут удочерить родственники
20 октября 2024, 21:17

Фото: iStock/NataliaDeriabina

После инцидента с выброшенной матерью в аэропорту турецкой Антальи новорождённой девочкой появилось множество желающих удочерить ребёнка. Но в приоритете это позволят сделать её родственникам, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что оказалось достаточно много желающих принять девочку в свою семью, уже есть конкретные кандидаты в опекуны. Однако приоритет всегда остаётся родственникам.

Напомним, что 13 октября 18-летняя жительница Подмосковья родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи. Она решила оставить новорождённых девочку там, чтобы не разбираться с перевозкой. Ребёнка обнаружили уборщики, она находилась одна не больше десяти минут.

После, во время допроса, мать заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. Все это время вместе с ней находилась её мать, которая была соучастницей произошедшего. В отношении родившей возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ребёнок находится в турецкой больнице, ей оформили российское гражданство.

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#уголовное дело
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#усыновление
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В Москве горит сталинская высотка на Красных воротах
20 октября 2024, 20:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Пожар вспыхнул в сталинской высотке на Красных воротах в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло на крыше 10-этажного крыла здания на Садовой-Спасской улице.

Очевидцы сообщают, что открытое пламя видно с улицы. В районе здания ощущается сильный запах гари. К месту происшествия съехались несколько пожарных машин и скорых.


Одной из предполагаемых причин возгорания могли стать ремонтные работы, которые проводились в здании в последнее время.

Информация о пострадавших не поступала.

По данным на 20:45 открытый огонь ликвидирован. Специалисты экстренных служб продолжают находиться на месте ЧП.

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#информация
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Экс-глава банка «Открытие» Ромаев сам себе выдал кредит на 3 млрд рублей
«Ъ»: экс-главу банка «Открытие» Ромаева обвинили в выдаче себе кредита на 3 млрд
20 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в выдече самому себе кредита на три миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы дела.
Отмечается, что на полученную сумму бывший топ-менеджер прокрелитовал подконтрольную ему фирму Benirlia Holdings Limited, находящуюся на Кипре. Долг компания не вернула и в настоящее время находится на стадии ликвидации. Сам Ромаев ещё в 2020 году покинул Россию.

МВД России собирается объявить банкира в международный розыск через Интерпол.

Ранее, в четверг, Мещанский суд Москвы вынес приговор о заочном аресте Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере.

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На Кубе трижды не смогли перезапустить энергосистему после глобальной аварии
20 октября 2024, 18:35

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Кубинские власти и экстренные службы трижды не смогли перезапустить энергосистему после масштабного отключения электричества. Население и предприятия Острова Свободы остаются без света с 18 октября.
Министерство энергетики страны сообщило, что процесс повторного подключение электрической энергии остаётся сложным, передаёт информационное агентство Reuters. На практике это означает, что восстановить подачу электричества не удалось. Ремонтные и аварийные бригады энергетиков трижды не сумели запустить систему электроснабжения.

Власти Кубы из-за продолжающегося блэкаута отправили домой госслужащих из ведомств не первостепенной важности, отменили занятия в школах. Сообщается, что очередные неполадки произошли в подсистеме, куда входит Гавана. Руководство страны называет причинами ухудшения ситуации с электроснабжением в стране устаревающую инфраструктуру, перебои с поставками топлива, рост потребления, а также торговое эмбарго США.

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#электроэнергия
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Спасатели завершили разбор завалов дома в Тамбовской области после взрыва газа
20 октября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Напомним, что в субботу утром губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о вызрве бытового газа в многоквартирном жилом доме. Там вспыхнул пожар, который пожарно-спасательные подразделения МЧС локализовали на площади 150 квадратных метров. Ликвидацией последствий занимались 34 специалиста и 18 единиц техники.

В результате взрыва погибли четыре человека, ещё девять получили ранения различной степени тяжести. По поручению Егорова, в Кирсанове был объявлен режим ЧС.

В воскресенье вечером аварийно-спасательные работы подошли к концу. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек.

По последним сведениям, в результате взрыва бытового газа погибли пять человек, одиннадцать пострадали. Девять из них после осмотра врачей были отправлены на амбулаторное лечение. Ещё двоим потребовалась госпитализация.

В разборе завалов принимали участие 150 человек и 35 единиц техники. Им удалось разобрать 300 кубометров разрушенных конструкций.

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#мчс
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#спасатели
#госпитализация
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