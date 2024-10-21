В Техасе остановлена казнь мужчины, приговоренного за невозможное преступление

Фото: iStock/Nastco
В штате Техас в последний момент была остановлена казнь Роберта Робертсона, которому должны были привести в исполнение смертный приговор 17 октября. Об этом информирует издание The Washington Post.
Робертсон был приговорен за преступление, которое, по мнению многочисленных экспертов, является невозможным. Юристы приговоренного пытались добиться отмены казни, однако их прошение было отклонено Верховным судом США.
Несмотря на это, Конгресс штата Техас единогласно проголосовал за необходимость заслушивания дела Робертсона через неделю. Политики, представляющие как республиканцев, так и демократов, нашли общий язык в этом вопросе, несмотря на свои обычные разногласия.
За 90 минут до запланированной казни окружной суд выпустил временный запретительный приказ, требующий сохранить жизнь Робертсона до слушаний в Конгрессе. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном суде по уголовным делам штата Техас. Несмотря на разногласия среди судей, апелляционный суд разрешил исполнение приговора.
Однако в последние минуты перед казнью конгрессмены подали собственную апелляцию в Верховный суд штата Техас. Пока судьи заседали, исполнение приговора было задержано на четыре часа. В итоге Верховный суд принял решение отложить казнь.
Робертсон был приговорен после трагической смерти своей двухлетней дочери. Ночью в 2002 году он проснулся, услышав, как девочка упала с кровати. Он успокоил её, положил обратно и снова лег спать. Утром мужчина обнаружил её без сознания с посиневшими губами. Спасти девочку не удалось.
Читайте также:
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение
В Москве водитель сбил трёх пешеходов
Пять человек погибли в ДТП с фурой в Домодедове
Несмотря на это, Конгресс штата Техас единогласно проголосовал за необходимость заслушивания дела Робертсона через неделю. Политики, представляющие как республиканцев, так и демократов, нашли общий язык в этом вопросе, несмотря на свои обычные разногласия.
За 90 минут до запланированной казни окружной суд выпустил временный запретительный приказ, требующий сохранить жизнь Робертсона до слушаний в Конгрессе. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном суде по уголовным делам штата Техас. Несмотря на разногласия среди судей, апелляционный суд разрешил исполнение приговора.
Однако в последние минуты перед казнью конгрессмены подали собственную апелляцию в Верховный суд штата Техас. Пока судьи заседали, исполнение приговора было задержано на четыре часа. В итоге Верховный суд принял решение отложить казнь.
Робертсон был приговорен после трагической смерти своей двухлетней дочери. Ночью в 2002 году он проснулся, услышав, как девочка упала с кровати. Он успокоил её, положил обратно и снова лег спать. Утром мужчина обнаружил её без сознания с посиневшими губами. Спасти девочку не удалось.
Читайте также:
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение
В Москве водитель сбил трёх пешеходов
Пять человек погибли в ДТП с фурой в Домодедове
Дарья Осипова