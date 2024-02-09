В Грузии при стрельбе на рынке погибли четыре человека

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Четыре человека погибли и один получил ранение при стрельбе на рынке в грузинском городе Рустави. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
«Установлено, что на территории рынка несколько выстрелов произвел рожденный в 1988 году Г. О. В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке. Ранен один человек - двоюродный брат обвиняемого», - говорится в сообщении ведомства.Согласно сообщению, стрельба произошла на рынке Рустави. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали стрелявшего, а раненого отправили в больницу.
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