В Техасе тренера застрелили после конфликта на бейсбольном матче
После ссоры на игре трое мужчин расстреляли бейсбольного тренера в США
В американском штате Техас трое мужчин открыли стрельбу после конфликта на бейсбольной площадке. Как сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+», инцидент произошёл после того, как тренер любительской команды удалил нескольких участников игры за неподобающее поведение.
По данным источника, спустя час после ссоры мужчины — Махмуд Абдельсалам, Ахмад Мавед и Мустафа Мохаммад — вернулись на соседнее поле с огнестрельным оружием, заняли позиции и открыли огонь по тренеру.
В результате нападения мужчина скончался на месте, ещё четыре человека получили ранения. Ведётся расследование.
