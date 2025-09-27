В Техасе тренера застрелили после конфликта на бейсбольном матче

27 сентября 2025, 12:55

После ссоры на игре трое мужчин расстреляли бейсбольного тренера в США

Фото: Istock / Andrey Grigoriev

В американском штате Техас трое мужчин открыли стрельбу после конфликта на бейсбольной площадке. Как сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+», инцидент произошёл после того, как тренер любительской команды удалил нескольких участников игры за неподобающее поведение.