«Я жив!»: Мужчина потряс родных, появившись на собственных похоронах

27 сентября 2025, 12:47

В Аргентине мужчина появился на своих похоронах после ошибки с опознанием

Фото: Istock/shironosov

В Аргентине на похоронах молодого человека, погибшего в ДТП, произошёл удивительный случай. Присутствующие родственники пережили шок, когда на церемонии появился сам «погибший» и заявил, что жив. Подробности сообщает издание Mirror.