«Я жив!»: Мужчина потряс родных, появившись на собственных похоронах
В Аргентине на похоронах молодого человека, погибшего в ДТП, произошёл удивительный случай. Присутствующие родственники пережили шок, когда на церемонии появился сам «погибший» и заявил, что жив. Подробности сообщает издание Mirror.
Инцидент случился 18 сентября, когда грузовик сбил молодого человека. Женщина, назвавшаяся его матерью, опознала тело в морге по одежде. Власти передали тело семье для похорон.
Однако во время церемонии аргентинка увидела своего сына живым. Он объяснил, что несколько дней был на празднике в другом городе. Полиция доставила его для допроса, а тело вернули в морг.
Позже выяснилось, что настоящий погибший — 28-летний Максимилиано Акоста. Его семье также сначала предъявили для опознания не то тело. Генеральная прокуратура начала внутреннее расследование из-за этих ошибок.
