На севере Индии старушку обезглавили серпом в поле
В индийском штате Уттар-Прадеш неизвестный обезглавил 60-летнюю женщину серпом в поле. Об этом информирует издание Press Trust of India.
Местные жители города Горакпур обнаружили тело пенсионерки ранним утром. Неподалеку лежала отрубленная голова, которую частично зарыли в землю. Полиция установила личность погибшей. Ею оказалась Калавати Ядав, вдова из соседней деревни.
На месте преступления нашли серп. Следствие предполагает, что злоумышленник использовал именно это орудие. Правоохранители задержали по подозрению в убийстве одного человека. Причины преступления ещё остаются неизвестными.
