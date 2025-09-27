Достижения.рф

На севере Индии старушку обезглавили серпом в поле

В индийском штате Уттар-Прадеш задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки
В индийском штате Уттар-Прадеш неизвестный обезглавил 60-летнюю женщину серпом в поле. Об этом информирует издание Press Trust of India.



Местные жители города Горакпур обнаружили тело пенсионерки ранним утром. Неподалеку лежала отрубленная голова, которую частично зарыли в землю. Полиция установила личность погибшей. Ею оказалась Калавати Ядав, вдова из соседней деревни.

На месте преступления нашли серп. Следствие предполагает, что злоумышленник использовал именно это орудие. Правоохранители задержали по подозрению в убийстве одного человека. Причины преступления ещё остаются неизвестными.

