Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в Ливане

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Немедленно прекратить огонь в Ливане призвал генсек ООН Антониу Гутерриш. Руководитель международной организации беспокоится о напряженности ситуации в стране. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь крайне обеспокоен эскалацией конфликта в Ливане. Он призывает к немедленному прекращению огня. Необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана», — сказал Дюжаррик.Ранее сообщалось, чем США помогли Израилю, и как Иран угрожает ЦАХАЛу. Вашингтон уведомил Армию обороны Израиля о некой активности иранской стороны.
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Никита Кротов