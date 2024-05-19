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В терминале по приемке фур в Одессе произошел взрыв

«Страна.ua»: в центре по приемке фур взорвалась американская граната
19 мая 2024, 13:36
Фото: istock / by sonmez

Фото: istock / by sonmez

В логистическом центре «Евротерминал» в Одессе произошел взрыв американской гранаты, в результате чего один человек получил травмы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» 19 мая.
По данным издания, охранник терминала получил серьезные травмы. Полиция уточнила, что на месте происшествия были обнаружены осколки гранаты М-67 американского производства.

Предварительно установлено, что пострадавший сам принес боеприпас на рабочее место.



Ранее в городе Бровары Киевской области два человека пострадали в результате взрыва гранаты. Патруль полиции получил сообщение о нарушении общественного порядка и направился на место происшествия.

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#пострадавший
#травмы
#происшествия
Спортсмен умер прямо во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени
19 мая 2024, 13:54

Фото: iStock/mel-nik

Спортсмен умер прямо во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что после поднятия большого веса у мужчины остановилось сердце. Трагедия произошла во время турнира «Тюмень сильная».

Один из участников спортивного состязания внезапно упал на землю без сознания. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.

Погибшим оказался сотрудник МЧС Михаил. Он регулярно принимал участие в соревнованиях.

Однако последний поднятый вес — 80 кг — оказался для Михаила смертельным. У него остались жена и ребёнок.

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#мужчины
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Самолёт «Уральских авиалиний» переехал человека в аэропорту Кольцово
19 мая 2024, 13:31

Фото: iStock/Dushlik

Самолёт «Уральских авиалиний» переехал человека в екатеринбургском аэропорту Кольцово, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По информации СМИ, в результате наезда воздушного судна пострадал техник. Он осматривал самолёт перед вылетом, подписывал все необходимые документы.

Технику оставалось завершить ещё несколько проверок, однако, пилоты рейса Екатеринбург – Бишкек не дождались сигнала и завели самолёт.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с переломами.

Всю команду самолёта отстранили от полёта. Другое воздушное судно вылетело по этому рейсу с новой командой спустя три часа после случившегося.

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#самолет
#екатеринбург
#травмы
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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения
Вице-премьер Словакии: жизни Фицо после покушения ничего не угрожает
19 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, заявил вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, где госпитализирован политик.
«Премьер выбрался из ситуации, где была прямая угроза его жизни, но все еще требуется интенсивная медицинская помощь», — цитирует политика РИА Новости.
Вице-премьер добавил, что сейчас есть некоторый позитивный прогноз и переводы Фицо в другие больницы не планируются.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после заседания правительства, и в этот момент прозвучали пять выстрелов.

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13-летняя девочка, которую искали в районе Измайловского парка, погибла
В Москве нашли тело пропавшей в Измайловском парке 13-летней школьницы
19 мая 2024, 12:42

Фото: iStock/udra

Тело 13-летней девочки, пропавшей в Измайловском парке в Москве, нашли. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.
Уточняется, что сотрудники поисковой службы обнаружили ее тело. Согласно информации источника, пропавшая школьница была с подружкой на шашлыках.

Ее нашли раньше. В настоящее время она находится без сознания.

Напомним, ранее в Москве пропала девочка-подросток, на ее поиск были направлены десятки человек и дроны. 13-летняя Аня 17 мая вышла из дома для прогулки со своей подругой. Последний раз их видели, когда они направлялись в Измайловский парк. Вчера была обнаружена сумка Ани на одной из улиц поблизости.

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#дроны
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В Москве десятки человек с дронами ищут пропавшую школьницу
19 мая 2024, 12:30

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве пропала девочка-подросток, на ее поиск были направлены десятки человек и дроны, пишет Telegram-канал Shot.
На данный момент удалось найти только сумку школьницы.

По информации канала, 13-летняя Аня 17 мая вышла из дома для прогулки со своей подругой. Последний раз их видели, когда они направлялись в Измайловский парк. По словам их друзей, девочек пригласили на шашлыки. Работники спасательных служб и добровольцы уже осмотрели территорию парка и сейчас проверяют коллекторы.

Вчера была обнаружена сумка Ани на одной из улиц поблизости, в которой находился ее телефон. Подругу школьницы без сознания нашли еще вчера и доставили в больницу.

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#работники
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В Новосибирске мужчина выстрелил в бывшую девушку и её коллегу
19 мая 2024, 12:09

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Новосибирске мужчина подкараулил свою бывшую девушку, а затем выстрелил в неё, об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник.
«Около трех часов ночи коллега привез девушку к её дому. В это время там её поджидал бывший парень: у него с собой было пневматическое оружие и муляж гранаты», — сообщил собеседник издания.

Мужчина открыл стрельбу по бывшей возлюбленной и её коллеге, а затем напал на них и избил.

Уточняется, что серьёзных травм никто из участников конфликта не получил.

Как сообщили в МВД по региону, в настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#новосибирская область
#выстрел
#нападение
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В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с ж/д путей
19 мая 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Maria Levkina

В Березовском районе Красноярского края с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (09:00 мск) между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино, уточнили в ведомстве.

«Причины и обстоятельства события устанавливаются, в настоящее время ведутся восстановительные работы», — говорится в заявлении прокуратуры.
Также сообщается, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований по безопасности.

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#инцидент
#красноярск
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В Кемерове произошла перестрелка между двумя группами людей
19 мая 2024, 10:38

Фото: iStock/ipopba

Две группы мужчин устроили перестрелку в Кемерове, используя машины жильцов как прикрытие. Об этом сообщили в местном МВД.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек. Остальных участников перестрелки продолжают разыскивать.

По данным следствия, у злоумышленников изъяли оружие, оказавшееся травматическим. Никто из мужчин в ходе конфликта не пострадал.

В настоящее время причины перестрелки остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что на Шипиловской улице в Москве неизвестные мужчины на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda, после чего скрылись.

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#преступление
#оружие
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#мужчины
#сотрудники
#покушение
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В Краснодарском крае шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ
19 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/NatureNow

Минувшей ночь шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своём Telegram-канале.
«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА 6 беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — сообщил Синяговский.

По его словам, ещё два взрыва прогремели на территории города. Первый — в районе старого кладбища, а второй — в хуторе Трудобеликовский.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия продолжают свою работу экстренные службы, заключил Синяговский.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь в небе над российскими регионами было сбито 57 БПЛА ВСУ.

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#беспилотник
#нпз
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