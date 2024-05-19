В терминале по приемке фур в Одессе произошел взрыв

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В логистическом центре «Евротерминал» в Одессе произошел взрыв американской гранаты, в результате чего один человек получил травмы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» 19 мая.
По данным издания, охранник терминала получил серьезные травмы. Полиция уточнила, что на месте происшествия были обнаружены осколки гранаты М-67 американского производства.
Предварительно установлено, что пострадавший сам принес боеприпас на рабочее место.
Ранее в городе Бровары Киевской области два человека пострадали в результате взрыва гранаты. Патруль полиции получил сообщение о нарушении общественного порядка и направился на место происшествия.
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Предварительно установлено, что пострадавший сам принес боеприпас на рабочее место.
Ранее в городе Бровары Киевской области два человека пострадали в результате взрыва гранаты. Патруль полиции получил сообщение о нарушении общественного порядка и направился на место происшествия.
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Артем Кузьмин