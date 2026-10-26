В Тибете увидели огромную трещину после землетрясения

26 октября 2026, 16:47

Sina: сейсмологи Китая обнаружили в Тибете трещину после землетрясения

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

После землетрясения магнитудой 7,0 в уезде Бачен городского округа Нагчу в Тибете образовался глубокий разлом. Об этом пишет агентство Sina.