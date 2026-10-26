В Тибете увидели огромную трещину после землетрясения
После землетрясения магнитудой 7,0 в уезде Бачен городского округа Нагчу в Тибете образовался глубокий разлом. Об этом пишет агентство Sina.
Китайские сейсмологи обнаружили трещину примерно в 15 километров к востоку от эпицентра и в 20 км от поселка Мажу. Ее ширина варьируется от возьми до 30 метров в разных местах, глубина достигает 3,5 метра, а горизонтальное смещение пород составляет 0,9 метра.
Специалисты также зафиксировали разжижение грунта и трещины в нескольких местах, что, по их оценке, свидетельствует о весьма широкой зоне геологических последствий землетрясения. Подземный толчок произошел 22 октября в 22:33 по местному времени на глубине десять километров. По последним данным, погибли 16 человек, еще 76 пострадали. Вечером 25 октября в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,7 — самый сильный афтершок с момента основного удара.
Министерство природных ресурсов Китая развернуло проверку вторичных геологических рисков. Спасатели обследовали 50 километров вокруг эпицентра. Спутниковые снимки до и после землетрясения использовали для анализа 80 ледниковых озер и 145 ледников в зоне влияния. Существенного ущерба для них не выявили, прорывов ледниковых озер не зафиксировали.
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