В Тибете произошло мощное землетрясение
В Тибетском автономном районе КНР зафиксировали мощное землетрясение. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмических сетей (CENC).
Аппаратура зарегистрировала колебания в уезде Баоцин. Они начались в 22:30 в 191 километре северо-восточнее города Нагчу, который находится в 300 километрах от столицы Тибета Лхасы.
Магнитуда подземных толчков достигла 7, а их очаг залегал на глубине десяти километров. По данным Геологической службы США (USGS), этот показатель составил 18 километров. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья южных Курил. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 76 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир. Очаг залегал на глубине 76 километров под морским дном.
Читайте также: