В Тибете произошло мощное землетрясение

22 октября 2026, 19:57

CENC: в Тибете зарегистрировали землетрясение магнитудой 7

Фото: iStock/allanswart

В Тибетском автономном районе КНР зафиксировали мощное землетрясение. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмических сетей (CENC).