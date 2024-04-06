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В Тихвине сварщик арестован за циничный комментарий о теракте в «Крокусе»

06 апреля 2024, 14:36
Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Городской суд Тихвина Ленинградской области принял решение о заключении под стражу сварщика местного завода. Он стал фигурантом уголовного дела после комментария, оставленного под постом о нападении на «Крокус Сити Холл».


В ходе планового мониторинга социальных сетей местные правоохранители обнаружили под постом о трагедии в Красногорске циничный комментарий одного из пользователей, сообщает «Фонтанка.ру». Полицейские быстро вычислили автора подписи. Им оказался 27-летний сварщик местного завода.

Мужчину задержали. Он признался в содеянном и принёс извинения. По его словам, он не хотел никого оскорбить, а только пытался снизить эмоциональный градус других комментариев, на его взгляд, излишний. Тем не менее, неосмотрительное высказывание может грозить мужчине реальным сроком по статье за оправдание терроризма.

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#уголовное дело
#суд
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В парке на востоке Москвы нашли тело новорожденного
06 апреля 2024, 14:05

Фото: Фотобанк Московской области

В парке на востоке Москвы обнаружено тело новорожденного младенца, завернутого в пакет, сообщает столичное Следственное Управление (СУ) России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что следователи и криминалисты уже проводят осмотр места происшествия, выявляют очевидцев и анализируют записи с камер видеонаблюдения.

Ведомство начало предварительное расследование и планирует провести судебно-медицинскую экспертизу. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#станции
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Ранившего губернатора Мурманской области отправили в СИЗО на два месяца
06 апреля 2024, 13:45

Фото: iStock/BrianAJackson

Александр Быданов, который ранил губернатора Мурманской области, был помещен под стражу на два месяца, пишет Telegram-канал «112».
Судебное заседание проходило за пределами зала, так как задержание Быданова произошло на месте происшествия. Обвиняемый признался перед журналистами, что сожалеет о своих действиях. При этом он отрицает наличие голосов в голове, о которых писали ранее, и утверждает, что его поступок был спонтанным.

Вечером 4 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис был ранен ножом в живот во время встречи с местными жителями в Апатитах. В последующем Быданов сообщил следователям, что напасть на политика ему приказали голоса в голове.

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#ск
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В Приднестровье возбудили дело о диверсии после атаки БПЛА на воинскую часть
06 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Приднестровье начато уголовное расследование по факту диверсии после атаки беспилотного аппарата на военную часть в Рыбницком районе.
Эксперты провели осмотр места событий, где были обнаружены осколки металла и пластиковые детали разрушившегося беспилотника, заявили в следственном комитете республики.

«Уголовное дело было открыто по факту преступления, предусмотренного частью 1 статьи 277 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики ("Диверсия")», — заявили в ведомстве.
Проводится экспертиза взрывчатых веществ, а также устанавливаются лица, причастные к происшествию.

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#эксперты
#диверсия
#приднестровье
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Прокуратура назвала причину прорыва дамбы в Орске
Прокуратура: Прорыв дамбы в Орске произошёл из-за плохого технического состояния
06 апреля 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошёл из-за того, что своевременно не были приняты меры по поддержанию её надлежащего технического состояния. К таким выводам пришли сотрудники региональной прокуратуры, занимающиеся проверкой инцидента.
Представители надзорного ведомства обратились в следственные органы возбудить дело о халатности и нарушении требований безопасности при проведении строительных работ, сообщает «КП». Ранее стало известно, что органы Ростехнадзора выявили серьёзные нарушения при содержании и эксплуатации объекта.

Строительство дамбы в Орске было завершено в 2014 году. Стоимость проекта составила 900 миллионов рублей. В результате прорыва дамбы более десяти тысяч человек и четыре тысячи домов в Орске попали в зону затопления.

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#прокуратура
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Токаев высказался о масштабе паводков в Казахстане
Президент Токаев: паводки в Казахстане самые масштабные за последние 80 лет
06 апреля 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Президента РФ

Казахстан столкнулся с самыми крупными наводнениями за последние 80 лет. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, пишет Tengrinews.kz.
Казахстанский лидер отметил, что ситуация в республике остается серьезной, однако он призвал пострадавших граждан сохранять оптимизм. Токаев отметил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был объявлен в 10 регионах.

«Я хочу заверить вас: ни один из вас не будет оставлен без внимания со стороны государства. Всем вам будет предоставлена необходимая финансовая и иная поддержка. Все ваши материальные потери будут возмещены», — подчеркнул Токаев.
Он также отметил важность того, чтобы жители Казахстана извлекли уроки из масштабных наводнений, принимая во внимание недостатки в мерах предупреждения природных катастроф, дефицит специалистов в области водного хозяйства и небрежное отношение к окружающей среде.

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Дамба в Орске разрушилась полностью
06 апреля 2024, 10:36

Фото: iStock/DmyTo

Насыпная дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
Вода вышла на автодорогу, чтобы снизить уровень затопления в Орске, увеличен объем сброса воды.

«Растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища», — сообщили собеседники агентства.
Однако в пресс-службе правительства Оренбургской области позже опровергли сообщения о полном разрушении дамбы, отметив, что прорыв произошел на площади, не превышающей 10 метров. Общая длина дамбы четыре километра.

Прежде стало известно минимум о двух погибших в результате затопления. На месте продолжают работать экстренные службы.

В результате прорыва дамбы, более 10 тысяч человек и 4 тысяч домов попали в зону затопления в оренбургском Орске. Из Старого города людей массово эвакуировали. В регионе создано шесть пунктов временного размещения граждан, пострадавших от наводнения.

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В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела
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#мчс
#тела
#оренбургская область
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В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела
В Старом городе Орска нашли тела двух человек, их смерть не связана с утоплением
06 апреля 2024, 10:15

Фото: МЧС России

Во время патрулирования территории в Орска были найдены тела двух человек. По данным правительства Оренбургской области, предварительно их смерть не была вызвана утоплением, передает РИА Новости.
«В ходе патрулирования участка, подверженного возможному затоплению в Старом городе Орска, обнаружены два тела. Причины и точное время смерти будут установлены в ходе экспертизы. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением. В обоих случаях не было обнаружено наличие воды ни в домах, ни на прилегающей территории», — сообщили представители правительства региона агентству РИА Новости.
Ранее в мэрии Орска сообщили о прорыве дамбы, которая предохраняла город от реки Урал. Началась широкомасштабная эвакуация жителей из Старого города.

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Губернатор Белгородской области попал во время пробежки под обстрел ВСУ
Во время обстрела ВСУ губернатор Гладков успел укрыться в бомбоубежище
06 апреля 2024, 09:08

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был вынужден спасаться от обстрела ВСУ в специальном убежище. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Глава региона опубликовал видеозапись, на которой рассказал, что во время утренней пробежки он услышал сигналы оповещения ракетной опасности и укрылся в конструкции, которые расположены по всему городу. Он также рассказал, что вместе с ним в укрытие направились жители Белгорода, которые в этот момент находились на улице.

Гладков подчеркнул, что он в очередной раз убедился в эффективности решений, принимаемых государством.

Прежде в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ выпустили по Белгородской области десять снарядов из «Вампир». Все цели сбила российская ПВО.


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#Белгород
#всу
#вс рф
#пво
#вячеслав гладков
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Работника Петербургского института ядерной физики арестовали за фейки об армии РФ
06 апреля 2024, 08:55

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Техника Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) имени Б.П. Константинова Дмитрия Богмута отправили под стражу за распространение фейков о российской армии, сообщили в пресс-службе суда.
Сотрудник института отправлен под стражу на два месяца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Следователи установили, что техник распространял ложную информацию о ВС РФ за пределами страны. Он публиковал недостоверные сведения о ВС РФ, фейковые изображения и искаженные данные о целях СВО на территории Украины.

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