В Тихвине сварщик арестован за циничный комментарий о теракте в «Крокусе»

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Городской суд Тихвина Ленинградской области принял решение о заключении под стражу сварщика местного завода. Он стал фигурантом уголовного дела после комментария, оставленного под постом о нападении на «Крокус Сити Холл».
В ходе планового мониторинга социальных сетей местные правоохранители обнаружили под постом о трагедии в Красногорске циничный комментарий одного из пользователей, сообщает «Фонтанка.ру». Полицейские быстро вычислили автора подписи. Им оказался 27-летний сварщик местного завода.
Мужчину задержали. Он признался в содеянном и принёс извинения. По его словам, он не хотел никого оскорбить, а только пытался снизить эмоциональный градус других комментариев, на его взгляд, излишний. Тем не менее, неосмотрительное высказывание может грозить мужчине реальным сроком по статье за оправдание терроризма.
Читайте также:
Южнокорейская газета извинилась за публикацию карикатуры на теракт в «Крокусе»
Полиция Липецка начала проверку после высказываний местной жительницы о теракте
«Кощунство»: МИД о материале Foreign Policy про теракт в «Крокусе»
Александр Бойцов