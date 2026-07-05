В Тыве пятые сутки ищут двух девочек, в поисках участвуют более 700 волонтёров
В Тыве уже пятые сутки продолжаются поиски двух пропавших школьниц. В МЧС по республике сообщили, что к операции привлекли более 700 волонтёров.
Девочки 12 и 13 лет ушли из дома вечером 1 июля в Кызыле. Спустя некоторое время родственники начали звонить им на мобильные телефоны, но никто не отвечал. Сотовые аппараты нашли на берегу Енисея неподалёку от их домов. Там же обнаружили обувь одной из пропавших — её опознали родные.
Ранее в ходе поисков нашли и сандалию второй несовершеннолетней. Сообщается, что в одном из районов Кызыла местные жители собрались у нескольких домов. Шаманы рассказали им, что девочки могут находиться в одном из этих зданий.
Люди пытались проникнуть в некоторые дома, что приводило к стычкам с полицией. Глава республики Владислав Ховалыг призвал население сохранять спокойствие и отметил, что правоохранительные органы выполняют свою работу.
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