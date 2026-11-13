Достижения.рф

«Муки совести»: Юный россиянин ограбил женщину и сам пришёл в полицию с повинной

В Кашине 19-летний местный житель ограбил женщину и добровольно явился в полицию
Фото: Istock/M-Production

В Кашине 19-летний молодой человек ограбил женщину на улице, а позже добровольно пришёл в полицию и признался в преступлении. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.



Ранним утром юноша увидел идущую по улице женщину с сумкой и предположил, что там могут лежать деньги. Он обогнал её, убедился, что она не сможет его догнать, и спрятался за углом.

Когда подходящий момент наступил, злоумышленник снова догнал потерпевшую, вырвал сумку из её рук и скрылся во дворах. В сумке лежали 4700 рублей и мобильный телефон. Деньги молодой человек быстро потратил на личные нужды, однако затем начал испытывать угрызения совести.

Он не выдержал и пришёл в полицию, где рассказал о совершённом преступлении. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж), его отпустили под подписку о невыезде.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0