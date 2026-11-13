«Муки совести»: Юный россиянин ограбил женщину и сам пришёл в полицию с повинной

13 ноября 2026, 15:44

В Кашине 19-летний местный житель ограбил женщину и добровольно явился в полицию

Фото: Istock/M-Production

В Кашине 19-летний молодой человек ограбил женщину на улице, а позже добровольно пришёл в полицию и признался в преступлении. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.