МВД рассказало о вовлеченности более 2 млн человек в обналичивание похищенных мошенниками средств

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Более 2 миллионов человек вовлечены в преступные схемы по обналичиванию украденных средств, включая зарубежные колл-центры и их пособников. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сайту «Аргументы и факты».
По его словам, в схемах участвуют «дропы», предоставляющие данные своих банковских карт, и иностранные организаторы, координирующие атаки на жертв из других стран.
Филиппов отметил, что преступники избегают ответственности, действуя через юрисдикции, не сотрудничающие с Россией. Особую сложность, по его мнению, создаёт отсутствие взаимодействия с западными странами в условиях конфликта РФ с Украиной. Это затрудняет задержание зарубежных злоумышленников.
Мошенники действуют с умом: воруют не там, где живут. Так, например, колл-центр, расположенный в одной стране, выбирает себе «жертвами» жителей другой.
Ранее сообщалось о том, как пожилая женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс. на топливо для личного самолёта.
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Филиппов отметил, что преступники избегают ответственности, действуя через юрисдикции, не сотрудничающие с Россией. Особую сложность, по его мнению, создаёт отсутствие взаимодействия с западными странами в условиях конфликта РФ с Украиной. Это затрудняет задержание зарубежных злоумышленников.
Мошенники действуют с умом: воруют не там, где живут. Так, например, колл-центр, расположенный в одной стране, выбирает себе «жертвами» жителей другой.
Ранее сообщалось о том, как пожилая женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс. на топливо для личного самолёта.
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Мария Моисеева