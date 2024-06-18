Замминистра обороны заявила, что у 20 % бойцов СВО есть ПТСР

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Посттравматическое расстройство диагностировано у 20 процентов ветеранов, которые вернулись со спецоперации. Об этом рассказала заместитель министра обороны России Анна Цивилева, пишет издание «Ведомости».
По ее словам, этот диагноз требует длительной и комплексной работы медицинского психолога и психиатра, а также медикаментозной поддержки. Она отметила, что всем бойцам СВО нужна поддержка и помощь. На ранних стадиях проблемы можно откорректировать с помощью специальной терапии. Военные должны понимать, что они небезразличны, добавила Цивилева.
О назначении Цивилевой на должность замминистра обороны стало известно ранее сегодня, 17 июня. Анна Цивилева является женой министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который ранее занимал пост главы Кемеровской области. На посту заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева будет курировать взаимодействие ведомства с государственным фондом «Защитники Отечества».
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«Им также благодарны за защиту нашей страны, за то, что они выступили на первом фланге, жертвуя жизнью и здоровьем. И они сегодня не просто полноценные члены общества, они – наша элита, кадровый потенциал нашей страны», — сказала она.
О назначении Цивилевой на должность замминистра обороны стало известно ранее сегодня, 17 июня. Анна Цивилева является женой министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который ранее занимал пост главы Кемеровской области. На посту заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева будет курировать взаимодействие ведомства с государственным фондом «Защитники Отечества».
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Дарья Осипова