В Томской области водитель автобуса сбил подростка и отвёз его в школу

Фото: iStock/ Igor Vershinsky
В Томской области водитель автобуса сбил подростка 2008 года рождения, который шёл в школу, после чего посадил его в салон и отвёз его на уроки. Видео ДТП опубликовал Телеграм-кканал «Регион-70 Томск».
«Северск, пересечение улиц Горького и Первомайская опять сбили ребенка, который шел в школу. Вместо того чтобы вызвать ГАИ, водитель посадил мальчика в автобус, провез вокруг и довез до школы №76», — отмечалось в сообщении.
На видео как мальчик стоит на пешеходном переходе и пропускает две машины, потом начинает переходить дорогу, когда его сбивает микроавтобус.
Очевидцы поделились, что следом водитель якобы посадил подростка в салон автобуса и довёз до школы, в которой учится мальчик. По информации канала, серьёзных травм ученик не получил, он «отделался легким испугом и небольшими ссадинами на коленях».
Потом подросток обратился в медицинское учреждение для оказания помощи.
На данный момент полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия.
Читайте также:
В Красноярске арестовали водителя после катания девушек на тюбинге
Министр культуры Мордовии пострадала в серьезном ДТП
Авария в Майкопе: лихач залетел под локомотив, убегая от преследователей
Ольга Енгалычева