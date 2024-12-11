Министр культуры Мордовии пострадала в серьезном ДТП

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
Ночью на федеральной трассе М-5 в Атюрьевском районе Мордовии произошла трагическая авария с участием служебного автомобиля министра культуры республики Светланы Баулиной. Об этом информирует Telegram-канал « 112».
Сообщается, что инцидент случился примерно в 150 километрах от Саранска, когда чиновница возвращалась из командировки в Рязани.
По предварительной информации, водитель «Шкоды», в которой находилась Баулина, столкнулся с фурой. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а Светлана Баулина была госпитализирована в Саранскую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
До этого стало известно, что учредитель московского хостела, расположенного на Алма-Атинской улице, был приговорен к пяти годам лишения свободы за пожар, в результате которого летом 2022 года погибли восемь человек.
Ранее мы писали о жителе Украины Владиславе Дуде, который вместе с котенком по имени Персик нелегально пересек границу с Румынией, стремясь избежать мобилизации. В этом опасном путешествии они едва не замерзли в горах.
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По предварительной информации, водитель «Шкоды», в которой находилась Баулина, столкнулся с фурой. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а Светлана Баулина была госпитализирована в Саранскую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
До этого стало известно, что учредитель московского хостела, расположенного на Алма-Атинской улице, был приговорен к пяти годам лишения свободы за пожар, в результате которого летом 2022 года погибли восемь человек.
Ранее мы писали о жителе Украины Владиславе Дуде, который вместе с котенком по имени Персик нелегально пересек границу с Румынией, стремясь избежать мобилизации. В этом опасном путешествии они едва не замерзли в горах.
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Дарья Осипова