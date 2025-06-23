В Тульской области директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката нашли мёртвыми

23 июня 2025, 22:09

В Тульской области директора спортколледжа и его адвоката застрелили

Фото: СУ СК России по Тульской области

В Тульской области директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката обнаружили убитыми. Подробности происшествия сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.