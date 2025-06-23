В Тульской области директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката нашли мёртвыми
В Тульской области директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката обнаружили убитыми. Подробности происшествия сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, 23 июня двоих мужчин убили неподалеку от города Узловая, на трассе между посёлками Майский и Роткинский. Тела главы ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области» Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова обнаружили в автомобиле на обочине дороги. Известно, что Аксенов ранее работал следователем, а Архипов курировал подготовку будущих профессиональных спортсменов.
По данным силовых ведомств, смерть мужчин наступила в результате огнестрельных ранений. На месте происшествия работает оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства.
Читайте также: