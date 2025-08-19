В торговом центре Екатеринбурга двухлетнего ребенка затянуло в эскалатор
В Екатеринбурге в торговом центре «Ботаника Молл» двухлетнего мальчика затянуло в эскалатор. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Ребенок находился вместе с родителями. По данным очевидцев, когда малыш спускался с ними по эскалатору, его затянуло в механизм подъемника и чуть не оторвало руку.
На место происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Этим инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.
Согласно информации E1.RU, у мальчика диагностировали серьезное повреждение руки.
