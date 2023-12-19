Стала известна предварительная причина смерти «Пухляша» из Little Big

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
18 декабря стало известно о смерти 29-летнего актёра и танцора Дмитрия Красилова. По предварительной информации, он скончался из-за проблем с сердцем, об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
Аналогичную причину смерти Красилова называет Telegram-канал SHOT.
Напомним, Красилову стало плохо вчера вечером по пути с работы домой. Около 18:00 18 декабря тело танцора было обнаружено в его столичной квартире. Предварительно, версия криминальной смерти Красилова исключается, поскольку на его теле не было обнаружено никаких следов насилия, однако правоохранители всё же решили провести проверку.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова, комментируя произошедшее, отметила, что артисту нельзя было так интенсивно танцевать, не обращая внимание на огромную нагрузку на сердечную мышцу и скелет в целом.
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Напомним, Красилову стало плохо вчера вечером по пути с работы домой. Около 18:00 18 декабря тело танцора было обнаружено в его столичной квартире. Предварительно, версия криминальной смерти Красилова исключается, поскольку на его теле не было обнаружено никаких следов насилия, однако правоохранители всё же решили провести проверку.
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Артем Путинцев