МЧС предотвратило прорыв дамбы в Тюменской области

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Сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области: течь удалось устранить, сейчас откачивается вода. Об этом сообщило ведомство в Телеграм-канале.
«В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень — Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь. На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства», — сказано в сообщении.Специалисты за несколько часов засыпали и укрепили аварийный участок при помощи тяжелой техники.
Федеральная трасса Тюмень — Омск открыта для проезда, около дамбы организовано реверсивное движение.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводков в регионах страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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