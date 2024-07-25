В центр реабилитации детей-инвалидов в Махачкале поставили гнилое мясо

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В махачкалинский реабилитационный центр для детей-инвалидов «Надежда» привезли гнилое мясо. Поставку осуществило ООО «Спектр».
Об этом сообщил телеграм-канал Mash Gor. Контракт с новым поставщиком был заключён в начале текущего месяца. Кроме мяса, компания поставляла в медицинское учреждение и другие продукты, до настоящего момента никаких нареканий не возникало. Однако, по информации авторов поста, цена на мясную продукцию у «Спектра» была выше среднерыночной.
По факту появления в детском учреждении некачественной и опасной продукции начата проверка. В местном отделении министерства труда и социальной защиты сообщили, что, помимо исследований продуктов питания, проверка также коснётся условий содержания детей. На данный момент директор реабилитационного центра временно отстранён от работы.
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Александр Бойцов