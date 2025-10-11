В центральных и южных регионах Мексики число жертв наводнений выросло до 37
В Мексике число погибших в результате сильных ливней, наводнений и оползней достигло 37 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство безопасности и защиты граждан страны.
Согласно официальным данным, больше всего жертв зафиксировано в штатах Идальго (22 человека), Пуэбла (9), Веракрус (5) и Керетаро (1).
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о развертывании более пяти тысяч военнослужащих и спасателей для ликвидации последствий стихии.
Также подготовлены около десяти тысяч продуктовых наборов и 117 тысяч литров питьевой воды для помощи пострадавшим.
