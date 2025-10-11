В центральных и южных регионах Мексики число жертв наводнений выросло до 37

11 октября 2025, 23:07

Наводнения в Мексике унесли жизни 37 человек

Фото: Istock / albertc111

В Мексике число погибших в результате сильных ливней, наводнений и оползней достигло 37 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство безопасности и защиты граждан страны.