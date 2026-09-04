В центральном парке Новосибирской области из пневматической винтовки убили белку

04 сентября 2026, 22:23

В центральном парке рабочего посёлка Краснозёрское убили ручную белку

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В центральном парке рабочего посёлка Краснозёрское Новосибирской области неизвестный произвёл выстрел из пневматической винтовки в ручную белку. Об этом стало известно днём 3 сентября.





Животное, привыкшее к посетителям и часто подкармливаемое горожанами, скончалось на месте, пишет Om1 Новосибирск. Очевидцы сообщают, что стрелявший — предположительно подросток или мужчина — сразу скрылся.



Как уточняет местная газета «Краснозёрская новь», в момент инцидента в парке находились семьи с детьми. По словам одной из жительниц посёлка, белка была полностью ручной, не боялась людей, и её гибель стала для неё «осознанным актом жестокости». Она также добавила, что у убитой самки остались маленькие бельчата.



Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Жители выражают не только возмущение жестокостью, но и тревогу за безопасность людей. На текущий момент официальной информации о начале розыска стрелявшего по факту жестокого обращения с животными не поступало.





«Сегодня жертвой стала белка. Завтра шальная пуля может попасть в глаз ребенка, играющего в прятки за теми же самыми соснами. Пневматика способна нанести тяжелейшие травмы, привести к слепоте или смерти человека», — цитирует издание одну из матерей, гулявшую в парке.