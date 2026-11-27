В центре Армавира столкнулись Opel и Ferrari стоимостью до 57 млн рублей
На улице Володарского в Армавире произошла авария с участием Opel Astra и Ferrari SF90 Stradale. Стоимость суперкара в России может достигать 57 млн рублей, пишет BAZA.
После столкновения с Ferrari сняли регистрационные знаки, а сам автомобиль накрыли тентом. Мощность SF90 Stradale составляет 1000 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает у суперкара 2,5 секунды.
Ferrari SF90 Stradale в России предлагают примерно за 30–57 млн рублей. Подержанный Opel Astra можно найти за несколько сотен тысяч рублей: например, автомобиль 2014 года в одном из объявлений стоит около 790 тысяч. Цена конкретной машины зависит от года выпуска, пробега и состояния.
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