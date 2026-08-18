В центре Энгельса трое мужчин похитили пять фигурок бычков-солевозов

18 августа 2026, 22:40

В Энгельсе полиция задержала троих подозреваемых в краже статуэток бычков

Фото: администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области

В Энгельсе правоохранители задержали трёх молодых мужчин по подозрению в краже статуэток бычков с туристического маршрута. Об этом сообщил глава района Максим Леонов в своём блоге.





Бык-солевоз — главный исторический символ города. В 2025 году маршрут «Энгельс-трек» украсили шесть миниатюрных скульптур: гимназист, моряк, театрал, кинооператор, рыбак и хлебопашец. Ранее Леонов сообщал о пропаже пяти из шести фигурок, установленных в 2025 году в историческом центре.

«Задержаны три злоумышленника, похитивших сегодня миниатюрных бычков с туристического маршрута «Энгельс-трек». Менее суток потребовалось правоохранительным органам для того, чтобы найти виновных лиц. Ими оказались трое безработных молодых мужчин», — написал Максим Геннадьевич.