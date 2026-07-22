В Приморье утонул мальчик, купавшийся в реке с товарищем без ведома родителей

22 июля 2026, 03:54

В Приморье возбудили дело после гибели мальчика, который купался в реке с товарищем

Фото: Telegram-канал «Следком Приморья» @sledcom25

В Уссурийске малолетний мальчик утонул во время купания с товарищем. Об этом сообщили в ночь на 22 июля в Telegram-канале «Следком Приморья».