В Приморье утонул мальчик, купавшийся в реке с товарищем без ведома родителей
В Уссурийске малолетний мальчик утонул во время купания с товарищем. Об этом сообщили в ночь на 22 июля в Telegram-канале «Следком Приморья».
Трагедия случилась вчера на старом русле реки Раздольная в районе Сахпосёлка. Двое детей пришли к водоёму без ведома родителей, собираясь поплавать. В определенный момент друзья оказались в беде — оба мальчика начали тонуть. Младшему из них удалось выбраться на сушу самостоятельно, однако его товарищ скрылся под водой.
Спасатели уже нашли тело ребёнка, и следователи осмотрели место происшествия. Для выяснения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее «Радио 1» передавало, что на северо-востоке Москвы семья с младенцем застряла в лифте и едва не задохнулась из-за отсутствия вентиляции. Чтобы спасти малыша от перегрева, родители раздели его. Отец раздвигал створки лифта руками, пытаясь создать щель для поступления воздуха из шахты.
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