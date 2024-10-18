В центре Луганска прогремел взрыв, есть жертвы

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В центре Луганска сегодня днем, 18 октября, взорвался автомобиль, погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщает портал «360». Отмечается, что повреждения получили еще два автомобиля.
По данным телеграм-канала «Mash на Донбассе», взрыв прогремел на улице Оборонной возле ДК Строителей. Проезд перекрыли в обе стороны.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначена взрывотехническая экспертиза.
Ранее появилась информация, что ресторатору, который пострадал при взрыва внедорожника Tank в Москве, вставили спицы в руку для срастания кости. Он и его шестилетний сын сейчас находятся в стабильном состоянии.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначена взрывотехническая экспертиза.
Ранее появилась информация, что ресторатору, который пострадал при взрыва внедорожника Tank в Москве, вставили спицы в руку для срастания кости. Он и его шестилетний сын сейчас находятся в стабильном состоянии.
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Данил Пономарев