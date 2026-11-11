В центре Москвы девочка выпала из окна восьмого этажа и погибла — прокуратура
Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств гибели малолетнего ребенка в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома выпала девочка. Информацию приводит Агентство городских новостей «Москва».
Ребенок скончался от полученных травм. По предварительной информации, погибшая на короткое время осталась без присмотра отца, который находился с ней в квартире.
Ход и результаты процессуальной проверки по указанному факту находятся на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры. В ведомстве в очередной раз призвали родителей не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и не размещать мебель рядом с подоконниками, чтобы исключить возможность самостоятельного открытия окон малышами.
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