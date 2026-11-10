В Краснодаре девочка выпала из окна школы и выжила

10 ноября 2026, 23:41

В Краснодаре девочку доставили в больницу после падения из окна школы

Фото: iStock/AntonioSolano

В Краснодаре несовершеннолетнюю ученицу школы госпитализировали после падения из окна. Об этом сообщили в канале муниципального центра управления (МЦУ) города Краснодара на платформе MAX.