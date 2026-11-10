В Краснодаре девочка выпала из окна школы и выжила
В Краснодаре несовершеннолетнюю ученицу школы госпитализировали после падения из окна. Об этом сообщили в канале муниципального центра управления (МЦУ) города Краснодара на платформе MAX.
Ранее в соцсетях появились сведения о том, что малолетняя девочка получила травмы, выпав из окна краснодарской школы. По словам детей, это случилось во время перемены во вторую смену.
В департаменте образования подтвердили, что инцидент является несчастным случаем. Согласно уточнённой информации, пострадавшая жива и в настоящий момент находится в медицинском учреждении, родители — рядом с ней. Точные обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.
Ранее «Радио 1» передавало, что в городе Березники Пермского края 32-летняя женщина выпала с балкона четвёртого этажа, пытаясь спастись от предполагаемого насильника. Подробности читайте здесь.
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