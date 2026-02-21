«Сбежался весь морг»: Судмедэксперт рассказал об одном случае из практики
Судмедэксперт Алексей Решетун вспомнил случай из практики, который он описал словами «сбежался весь морг». Им он поделился в интервью YouTube-каналу блогера Павла Костина.
По его словам, однажды во время вскрытия он обнаружил у умершего бычьего цепня. Паразит, способный вырастать до нескольких метров, встречается крайне редко. За 25 лет работы Решетун столкнулся с ним впервые. Собеседник также отметил, что после смерти человека цепень погибает практически сразу. Как подчеркнул врач, многие его коллеги с многолетним стажем тоже никогда не встречали такого случая.
