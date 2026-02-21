«Сбежался весь морг»: Судмедэксперт рассказал об одном случае из практики

21 февраля 2026, 19:42

Судмедэксперт Решетун за четверть века впервые при вскрытии видел бычьего цепня

Фото: istockphoto/Svetlana Golovco

Судмедэксперт Алексей Решетун вспомнил случай из практики, который он описал словами «сбежался весь морг». Им он поделился в интервью YouTube-каналу блогера Павла Костина.