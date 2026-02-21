Авария с двумя японскими иномарками унесла жизни четырех человек
Четыре человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Смертельная авария произошла на 451-м километре автодороги Р-239 «Казань — Оренбург». Предварительно, столкнулись автомобили Toyota и Mazda, в одном из которых находились граждане Таджикистана.
Четыре человека, включая водителя Mazda, скончались до приезда скорой помощи. Еще двое получили серьезные травмы, с которыми их экстренно госпитализировали.
В настоящее время прокуратура региона проводит проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Надзорное ведомство также контролирует ход расследования и координирует работу экстренных служб на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что серия ДТП с участием 16 легковых автомобилей произошла на внутреннем кольце КАД в Ленинградской области.
