Авария с двумя японскими иномарками унесла жизни четырех человек

21 февраля 2026, 18:39

Четыре человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе под Оренбургом

Фото: iStock/Motortion

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области. Об этом сообщают телеграм-каналы.