Жители Оренбуржья заявили о пытках после задержания по делу о краже лошадей
Жители Оренбургской области пожаловались на применение насилия со стороны силовиков после задержания по делу о краже лошадей. По словам пострадавших, их избивали и угрожали расправой, требуя признаний.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», 19 ноября недалеко от села Скалистое полицейские задержали троих мужчин — Амира, Аскара и Марата. По словам потерпевших, их вытащили из автомобиля, повалили на землю и начали избивать. Марат рассказал, что его знакомого били кнутом, а ему самому угрожали оружием. Также, по его словам, одного из мужчин облили бензином и угрожали поджечь, в результате чего остались химические ожоги.
После этого задержанных доставили в отдел полиции города Кувандык, где им сообщили о подозрении в краже лошадей. Двух мужчин арестовали, третьего позже отпустили. Проверкой заявлений о пытках занимается Кувандыкский следственный отдел, пострадавших направили на фиксацию телесных повреждений.
