В центре Москвы мужчина попал под трамвай, движение парализовано

30 июля 2026, 16:08

В Москве на улице Бауманской трамвай сбил мужчину

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В центре столицы на улице Бауманской трамвай сбил мужчину. О происшествии сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».