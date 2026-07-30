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В центре Москвы мужчина попал под трамвай, движение парализовано

В Москве на улице Бауманской трамвай сбил мужчину
Фото: Istock/Yury Karamanenko

В центре столицы на улице Бауманской трамвай сбил мужчину. О происшествии сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Очевидцы рассказали, что пострадавший переходил дорогу у остановки «Метро Бауманская» и в результате наезда получил тяжёлые травмы. В настоящее время на месте работают врачи.

Из-за аварии на дорогах образовались серьёзные пробки, а движение городского электротранспорта нарушилось. Отмечается, что трамваи маршрутов № Т2, 4, 43 и 50 меняют свои маршруты, интервалы движения увеличились.

Городские власти советуют пассажирам пользоваться другим транспортом. На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД и оперативных служб. Они выясняют обстоятельства случившегося и уточняют состояние пострадавшего.

Ольга Щелокова

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