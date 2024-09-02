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В результате атаки Вооруженных сил Украины на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка», — отметил губернатор.
Помимо этого, он добавил, что под удар попал автомобиль, а в одном из частных домов пробило крышу, а также посекло фасад и выбило окна. Кроме того, в селе Репное получили повреждения две машины и два частных дома.
Ранее сообщалось, что во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок». По словам Гладкова, в результате социальный объект был практически полностью разрушен.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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