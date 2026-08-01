Два человека погибли при столкновении легковушек в Самарской области
В Самарской области в аварии погибли люди. Об этом сообщил региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.
На 17-м километре автодороги «Обход г. Сызрани», ведущей к трассе Москва — Самара, в 11:36 по московскому времени произошло ДТП с участием автомобилей Geely Emgrand и Hyundai Tucson.
В результате аварии погибли два человека, среди которых был несовершеннолетний. Ещё пятеро получили травмы.
На месте происшествия в Сызранском районе работают сотрудники полиции. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске грузовой автомобиль насмерть сбил двух мотоциклистов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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