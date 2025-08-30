На 76-м километре МКАД после ДТП опрокинулся грузовик
На внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием грузового автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Движение в районе происшествия затруднено, перекрыт съезд на Московское центральное кольцо (МСД).
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
