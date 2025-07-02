Россияне пожаловались на физическое насилие и проверки в Азербайджане
Россияне, находящиеся в Азербайджане, пожаловались на применение физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц. Об этом сообщает посольство РФ в Азербайджане.
Согласно информации российского представительства, неизвестные прибывали на места проживания граждан РФ, некоторые из них представлялись сотрудниками полиции и требовали предоставить документы для проверки. Также они интересовались целью пребывания россиян на территории страны.
По словам некоторых граждан РФ, к ним и их родственникам применялось физическое насилие.
Ранее сообщалось, что суд в Баку арестовал директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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