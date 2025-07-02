Россияне пожаловались на физическое насилие и проверки в Азербайджане

02 июля 2025, 17:20

Посольство РФ в Азербайджане: от россиян поступили жалобы на насилие и проверки

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россияне, находящиеся в Азербайджане, пожаловались на применение физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц. Об этом сообщает посольство РФ в Азербайджане.