25 ноября 2026, 00:56

Фото: iStock/Maximillian-cabinet

В центре Москвы у элитного жилого комплекса (ЖК) произошёл пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места случившегося.