В центре Москвы загорелась пристройка у элитного ЖК неподалёку от Кремля
В центре Москвы у элитного жилого комплекса (ЖК) произошёл пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места случившегося.
Речь идёт о строящемся клубном доме «Никитский, 6» на Арбате, который расположен примерно в 500 метрах от Кремля. Уточняется, что огонь охватил пристройку к зданию на уровне второго этажа. Специалисты оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.
По сведениям Telegram-канала «Москва сегодня», в ЖК «Никитский, 6» 57 квартир и четыре пентхауса с террасами и дровяными каминами. Стоимость жилья достигает 869 млн рублей, завершить строительство комплекса планировали до конца 2026 года.
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