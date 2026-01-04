Предполагаемого виновника смертельного ДТП в Ростовской области задержали
В Ростовской области сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника массового ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщило региональное МВД в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, речь идет о водителе грузового Mercedes-Benz. Иных подробностей задержания пока не приводится.
Авария произошла 4 января на трассе М‑4 «Дон» в Аксайском районе. Как установили правоохранители, Mercedes-Benz в составе автопоезда не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Audi. После этого легковушка столкнулась с Renault Logan и Lada Vesta, которые остановились из‑за другого ДТП.
По последней информации, погибли четыре человека, еще четверо получили травмы.
