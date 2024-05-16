В центре Москвы зарезали мужчину

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На улице Николоямская в Москве найдено тело мужчины с ножевым ранением шеи, следователи выясняют личность убийцы. Об этом сообщает столичный СК.
«По данным следствия, 16 мая 2024 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Николоямская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что личность преступника на данный момент не известна. Сейчас следователи и криминалисты изучают место происшествия. После будут назначены необходимые экспертизы, для установления убийцы. Возбуждено уголовное дело.
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