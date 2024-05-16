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В центре Москвы зарезали мужчину

16 мая 2024, 18:21
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

На улице Николоямская в Москве найдено тело мужчины с ножевым ранением шеи, следователи выясняют личность убийцы. Об этом сообщает столичный СК.


«По данным следствия, 16 мая 2024 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Николоямская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что личность преступника на данный момент не известна. Сейчас следователи и криминалисты изучают место происшествия. После будут назначены необходимые экспертизы, для установления убийцы. Возбуждено уголовное дело.

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Российская школьница пришла в ТЦ и родила
В Старом Осколе школьница родила в туалете торгового центра
16 мая 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В торговом центре «Европа» в Старом Осколе Белгородской области школьница родила в туалете, сообщает Telegram-канал «Типичный Белгород».
По информации издания, медицинский персонал прибыл на место и забрал несовершеннолетнюю девушку вместе с новорожденным младенцем. Сотрудники и посетители торгового центра были проинформированы о том, что девушка родила мальчика.

О состоянии матери и ребенка дополнительной информации не поступало.

Ранее было сообщено, что в торговом центре «Макси» на Московском проспекте в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете и оставила ребенка в лесу.
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#школьница
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В Москве под домашний арест отправили хирурга из клиники Хайдарова
16 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти бизнесмена Петра Гаврилова после операции, сделанной в клинике пластической хирургии IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд избрал в отношении Тамерлана Кадзаева меру пресечения в виде домашнего ареста», — такое решение принял суд.

Напомним, в феврале текущего года в Москве скончался известный бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов после желудочного шунтирования в клинике пластической хирургии IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова. Операцию сделали 17 февраля, она прошла успешно и Гаврилова выписали домой. Однако уже через три дня бизнесмен почувствовал себя плохо.

20 февраля он вызвал скорую помощь и пожаловался на сильные боли в груди и животе, а также тяжесть при дыхании. Однако от госпитализации мужчина отказался. Позже его состояние ухудшилось. Гаврилов впал в кому и умер.

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#суд
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#продюсер
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Стали известны новые подробности расследования дела о теракте в «Крокусе»
Baza: по делу о теракте в «Крокусе» проходят еще пять граждан Таджикистана
16 мая 2024, 17:24

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Новые фигуранты появились в деле о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, пятеро граждан Таджикистана связаны с запрещенной в РФ террористической организацией. Мужчины подозреваются в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Прежде Басманный суд Москвы продлил меру пресечения четырем исполнителям теракта. Арестованные будут находится в СИЗО до 22 августа, после чего состоится новое заседание суда.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта текущего года. Группа вооруженных мужчин ворвалась в холл концертного зала и начала в упор расстреливать людей, в том числе детей и женщин.

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#днр
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SHOT: Сестра супруги арестованного кадровика Минобороны срочно продаёт дом
16 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/bastan

Сестра супруги экс-главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова экстренно продаёт дом, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, она решила срочно продать имущество в Краснодаре на фоне разгоревшегося вокруг Кузнецова скандала.

SHOT отмечает, что танхаус выполнен в очень похожей стилистике, что и предполагаемая взятка политику. Он принадлежит 48-летней сестре Ирины Кузнецовой Инне Маллах.

В настоящее время он выставлен на продажу за 125 миллионов рублей. Особняк находится в элитном Фестивальном микрорайоне. При ремонте использовались дорогие материалы из Испании и Италии, мебель покупалась за границей. В танхаусе четыре комнаты, большая кухня, спортивный зал, бассейн, баня.

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#минобороны рф
#дом
#арест
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Глава МВД Словакии рассказал о мотивах стрелявшего в премьера Фицо
Стрелявший в премьера Словакии был против прекращения поставок оружия Украине
16 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/A_N

Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не имел связей с радикальными политическими группировками, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Об этом сообщила словацкая телерадиокомпания Spravy RTVS.
Шутай-Эшток отметил, что подозреваемый принял решение о действиях из-за недовольства результатами президентских выборов.

Подозреваемый участвовал в антиправительственных мероприятиях, в том числе в апрельской демонстрации в Долна-Крупе во время выездного заседания правительства, сообщил глава МВД.

По его словам, полиция расследует 32 дела, связанные с подозреваемыми, которые выразили поддержку убийству Роберта Фицо в социальных сетях.

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#полиция
#мвд
#покушение
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Самолет из Уфы пришлось экстренно посадить в другом городе из-за неисправности
Самолет Санкт-Петербург — Уфа совершил вынужденную посадку в Кирове
16 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Jag_cz

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Уфу, пришлось экстренно посадки в Кирове. Об инциденте сообщается в телеграм-канале правительства Кировской области.
По имеющейся информации, капитан воздушного судна запросил экстренную посадку после того, как в грузовом отсеке самолёта сработал датчик пожара. Воздушное судно пришлось посадить через полтора часа после того, как самолёт взлетел.

После благополучной посадки пассажиров доставят в Уфу на резервном воздушном судне из аэропорта Шереметьево. В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорты обоих направлений работают в штатном режиме.

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Генпрокуратура России подала в суд на Ходорковского* и Лебедева
16 мая 2024, 15:20

Фото: iStock/Zolnierek

В суд Москвы поступил иск ГП РФ в отношении Ходорковского*, Лебедева и «Сибирской лизинговой компании», сообщает РБК.
По данным издания, зарегистрирован иск Генпрокуратуры России к основателю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, экс-начальнику МЕНАТЕПа Платону Лебедеву и ООО «Сибирская лизинговая компания». Об этом следует из данных в картотеке дел.

Суть претензий ГП РФ не уточняет. Беседа по делу назначена на 27 мая.

Ранее сообщалось, что Ходорковский* и Лебедев были фигурантами дела ЮКОСа. Их обвинили в похищении акций, нефти и уклонении от уплаты налогов. Они находились в правлении нефтяной компании, а в 2005 году получили по девять лет тюрьмы.

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*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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Военкор Манье раскрыл, кому могло быть выгодно покушение на Фицо
Военкор Манье предположил выгоду Запада в покушении на Фицо
16 мая 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Бельгийский военкор Элайджа Манье высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могла быть выгодно НАТО и ЕС в связи с его политикой и высказываниями против некоторых позиций Запада.
«Если мы посмотрим на политику Словакии при Роберте Фицо, то увидим ухудшение отношений с ЕС, сближение Словакии с Россией, позицию против поставок вооружений и боеприпасов на Украину, а также против вступления Украины в НАТО», — пояснил в беседе с RT Манье.

Ранее старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли высказывал мнение о том, что покушение премьера-министра Словакии Роберта Фицо могло быть следствием демонизации его образа в западных СМИ из-за стремления главы правительства проводить более независимую политику в интересах своей страны.

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В Петербурге задержали группу лиц, легализовавшую мигрантов
16 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/Yingko

В Санкт-Петербурге полиция выявила и задержала группу лиц, которые незаконно легализовали порядка семи тысяч мигрантов. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно сообщению, в преступную группу входили как россияне, так и иностранцы. Пятерым из них удалось скрыться за границей. Их объявят в международный розыск. Предполагается, что преступники создали три юрлица, через которые они помогали мигрантам зарегистрироваться или получить патент на работу.

«Стоимость услуг подозреваемых варьировалась от 27 до 35 тыс. рублей с человека, а годовой доход организованной группы составил десятки миллионов рублей. Средний ключевой заработок только одного участника группы мог доходить до 1 млн рублей в месяц», — рассказала Волк.

При этом она уточнила, что в основном документы были поддельными. Для них использовались поддельные бланки. Они взламывали аккаунты на «Госуслугах» и регистрировали своих клиентов в жилье посторонних людей. Таким образом они помогли порядка семи тысячам человек.

По данному факту возбуждено два уголовных дела.

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