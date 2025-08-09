NBC: неизвестный открыл огонь в университете Эмори в США, погиб полицейский
На территории университета «Эмори» в американском штате Джорджия произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошел 8 августа около 16:00 по местному времени (23:00 мск) недалеко от аптеки на кампусе. Администрация университета оперативно оповестила студентов и сотрудников, попросив не приближаться к опасной зоне и следовать инструкциям.
Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Один из офицеров был тяжело ранен и позже скончался в больнице. Мэр Атланты Андре Диккенс сообщил, что среди мирного населения жертв нет. Другие подробности инцидента уточняются.
