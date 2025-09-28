Лютый дед-рецидивист с ножом и костылём напал на девушку в магазине из-за пакета

28 сентября 2025, 13:06

Пенсионер во Владикавказе напал на женщину в магазине с костылём и ножом

Фото: Istock/seb_ra

В магазине Владикавказа пенсионер напал на женщину с костылем и ножом. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».