Лютый дед-рецидивист с ножом и костылём напал на девушку в магазине из-за пакета
В магазине Владикавказа пенсионер напал на женщину с костылем и ножом. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Инцидент начался с конфликта из-за пакета, который лежал на прилавке и, по мнению мужчины, мешал ему рассмотреть товары. Находившаяся рядом женщина стала объектом его агрессии.
Другой покупатель попытался остановить нападавшего, но пенсионер применил против потерпевшей костыль, а затем нанёс ей удар ножом. После этого он снова ударил женщину костылем по голове.
В результате инцидента женщина получила открытую рану запястья и кисти. Правоохранители задержали агрессора. Ему грозит уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
