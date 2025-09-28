Пьяный россиянин дважды пырнул ножом малолетнего ребёнка
В Калининградской области полиция задержала 60-летнего жителя Багратионовского района. Мужчина нанёс ножевые ранения восьмилетнему ребенку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
По информации следствия, инцидент произошёл вечером 27 сентября. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомой. Он нанёс мальчику не менее двух ударов ножом в грудь и спину. Медики госпитализировали ребёнка с полученными травмами.
Оперативники отделения уголовного розыска МО МВД России «Багратионовский» задержали подозреваемого. Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Они выясняют все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.
