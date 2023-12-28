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Травматолог Соколова рассказала, как уберечь детей от падения сосулек с крыш

28 декабря 2023, 16:49
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Травматолог НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как уберечь детей от падения снега и сосулек с крыш. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для зимнего периода характерно падение снега, наледи или сосулек с крыши. Травматолог настоятельно рекомендует избегать мест, где есть вероятность падения сосулек и снега с крыши.

«<…> Чтобы избежать неблагоприятных последствий, обходите здания, с которых может упасть снег и сосульки, стороной, не разрешайте детям приближаться к таким местам. Расскажите детям об опасности игр под крышей и вблизи нее. Если опасное место огорожено или есть предупреждающие таблички, не разрешайте детям проходить по этому участку, лучше его обойти», — подчеркнула врач.


Кроме этого, не стоит оставлять ребенка в машине рядом со зданиями, где есть вероятность падения снега с крыши. Также в случаях, если вы или незнакомый человек пострадали от сходов с крыши нужно незамедлительно вызвать скорую.

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Врач Чижикова заявила об опасности переедания красной икры
28 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto.com/Darkwisper

Гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова заявила, что переедание красной икрой грозит аллергическими реакциями.
«Красная икра является продуктом с высоким содержанием калорий. Переедание красной икры может привести к набору веса. Она также содержит большое количество соли: в 100 г содержится примерно 3 г соли. Потребление большого количества соли может вызвать повышение артериального давления и другие проблемы со здоровьем», — добавила в беседе с Газета.ру Чижикова.

Кроме этого, переедание продукта может вызвать проблемы с ЖКТ, среди которых тошнота, изжога, боли в желудке и т.д.

В этой связи врач рекомендовала за раз есть не более 20-25 г продукта.

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#здоровье
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Аллерголог Малиновская рассказала как правильно выбирать новогоднюю ёлку
28 декабря 2023, 17:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Аллерголог НИКИ Марина Малиновская о том, какую ёлку выбрать. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач Марина Малиновская назвала плюсы и минусы искусственной и живой елки.

«Настоящая ель выделяет крайне ценные и полезные для человека вещества — эфирные масла, богатые фитонцидами. Эти соединения обладают бактерицидным и противовоспалительным действием. Но<…> после того как дерево «выстоится» расцветает грибковая инфекция,которая становится опасной для астматиков и людей с ослабленным иммунитетом. Даже независимо от наличия грибка, само хвойное дерево является одним аллергеном за счёт смол и запаха хвои», —подчеркнула врач.

Искусственное же дерево простоит намного дольше и не осыпается, что очень важно если дома есть маленькие дети и животные.

Стоит отметить, что перед установкой искусственной ёлки её желательно проветрить на балконе.

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Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания
Гинеколог Фисюк: рак матки и груди может протекать бессимптомно до 3-4 стадии
28 декабря 2023, 14:47

Фото: istock / DragonImages

Онкология матки и груди может протекать бессимптомно вплоть до 3-4 стадии.
Об опасности отсутствия регулярных осмотров предупредила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк в беседе с «Газетой.Ru».

Она напомнила, что посещать гинеколога нужно не меньше одного раза в год. Но, по словам Фисюк, женщины обращаются к медикам только в случае появления неприятных симптомов.

«Бессимптомно могут протекать гепатиты, ВИЧ, сифилис и туберкулез», — предупредила врач.
Также агрессивно протекает рак шейки матки, продолжила врач. Основной причиной его развития становится вирус папилломы человека (ВПЧ), присутствие которого в организме также не имеет никаких признаков. В основном ВПЧ обнаруживают во время обследований у гинеколога. Именно поэтому их нужно проходить регулярно — не реже раза в год.

«Бессимптомное течение имеют рак матки, яичников и молочных желез. И порой даже до третьей-четвертой стадии», — заявила Фисюк.
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#заболевания
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230 единиц реабилитационного медоборудования получили подмосковные больницы
28 декабря 2023, 14:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Свыше 230 единиц реабилитационного медоборудования получили подмосковные больницы в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За год в медучреждениях региона были обновлены реабилитационные аппараты для восстановления после тяжелых травм и заболеваний.

«Реабилитация – это заключительный этап лечения после многих заболеваний, в частности перенесённых инсультов. И важно, чтобы наши медицинские организации были обеспечены необходимой медтехникой. С начала года мы поставили в подмосковные больницы и поликлиники 234 единицы реабилитационной техники, а всего за 3 года — 505 аппаратов на общую сумму 635 млн рублей», — подчеркнула первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в больницах появились роботизированный реабилитационный комплекс, тренажеры для разработки кистей рук и реабилитации нижних конечностей, а также системы для диагностики двигательной патологии и восстановительного лечения с биологической обратной связью.

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#подмосковье
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Диетолог Гинзбург призвал есть капусту после 50 лет для защиты от рака
28 декабря 2023, 13:58

Фото: istockphoto.com/ALEKSEI BEZRUKOV

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление капусты, в частности после 50 лет, может способствовать предотвращению развития раковых заболеваний.
«Кроме того, что капуста снижает риск возникновения многих видов рака, она содержит множество полезных веществ, витаминов и антиоксидантов. Продукт хорошо усваивается организмом, в нём много клетчатки. Любая капуста — от белокочанной до цветной — благоприятно воздействует на микробиом кишечника, формирует пищевой комок», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

По его словам, продукт также может понижать уровень сахара, холестерина, выводить соли тяжёлых металлов.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева опровергла миф о том, что алкоголь способен предотвратить стресс. Она отметила, что спиртное является депрессантом, помогая выработке дофамина и серотонина.

«Человек в итоге перестает наслаждаться жизнью без стимуляции», — приводит utro.ru сообщение Лебедевой.

Врач рекомендовала для преодоления стресса активные физические занятия.

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Женщина подала в суд на стоматолога, пытавшегося вылечить 28 зубов за 5 часов
28 декабря 2023, 13:16

Фото: istockphoto/gpointstudio

Женщина не смогла вынести пяти часов в кресле у стоматолога и обратилась в суд.
The Independent сообщает, что американка Кэтлин Уилсон подала в суд на стоматолога Кевина Моллдрема, который пытался вылечить ей все зубы за один приём.

Когда Уилсон попала на прием к Моллдрему, её зубы были в плачевном состоянии. Дантист решил за один визит поставить пациентке 8 коронок, очистить четыре зубных канала и поставил 20 пломб.

Приём длился пять часов и потребовал двойной дозы анестезии.

Пациентка не была поспешность врача и чрезмерная анестезия. К тому же после того, как она провела в кресле пять часов подряд, ей потребовалась помощь уже другого стоматолога для того, чтобы исправить работу Моллдрема.

«Попытка запломбировать каждую дырку в каждом зубе во рту за одно посещение — это не только полная противоположность разумному подходу к делу, это просто негуманно», —говорит стоматолог, которого привлекли к делу Моллдрема и Уилсон в качестве эксперта.
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В Подмосковье открыли шесть объектов здравоохранения после капремонта
28 декабря 2023, 13:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

После капитального ремонта были открыты еще шесть медицинских учреждений на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Объекты здравоохранения открыли в городских округах Щёлково, Волоколамск и Видное.

«Мы продолжаем запускать объекты здрава после капремонта – в минувшую пятницу ввели сразу 5, сейчас – 6, и планируем, что до конца года свои двери откроет ещё ряд важных для жителей медучреждений. Всего за этот и следующий год приведём в порядок свыше 280 лечебных заведений.<…>Мы продолжаем большую работу по обновлению и перезагрузке наших поликлиник, стационаров, ФАПов, амбулаторий. При этом за счёт умных решений, современных материалов объекты сдаются быстрее на полгода», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в 2024 году также продолжиться работа по модернизации объектов здравоохранения. Также в среднем капремонт будет занимать 1-1,5 года.

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#подмосковье
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Нарколог Холдин рассказал правила подготовки организма к праздничным застольям
28 декабря 2023, 12:01

Фото: istockphoto / Foxys_forest_manufacture

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал как избежать головные боли после праздничных застолий. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Перед Новым годом у большинства людей проходят корпоративы и встречи с друзьями.

«Многие так ждут новогодних праздников, что разрешают себе расслабиться и на первом же застолье перебирают с алкоголем. Чтобы этого не произошло, помните простые правила. Во-первых, стоит отказаться от алкоголя вообще, так точно будет полезнее для организма, да и голова болеть не будет.<…> Но если вы все же решили встретить праздник со спиртным, то стоит отдать предпочтение слабоалкогольным напиткам, сухому вину или шампанскому брют. Не выпивайте бокал на голодный желудок, чтобы быстро не опьянеть», — отметил Виталий Холдин.

Также он добавил, что лучше всего в новогодние праздники отдать предпочтение общению с близкими и друзьями. «Помните, не алкоголь поднимает настроение, а близкие люди» заключил врач.

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За год в Московской области выполнили свыше 5,5 тысяч процедур ЭКО
28 декабря 2023, 09:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более пяти с половиной тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) реализуется в Подмосковье благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«При наличии медицинских показаний жительницам Московской области доступна процедура ЭКО. Важно, что она проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было осуществлено более 5,5 тыс. процедур», - поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить,что для получения данной процедуры женщине необходимо оформить квоту. Кроме этого, вся подробная информация о документах и правилах постановления на квоту можно найти на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

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