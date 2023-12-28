Травматолог Соколова рассказала, как уберечь детей от падения сосулек с крыш

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Травматолог НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как уберечь детей от падения снега и сосулек с крыш. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для зимнего периода характерно падение снега, наледи или сосулек с крыши. Травматолог настоятельно рекомендует избегать мест, где есть вероятность падения сосулек и снега с крыши.
Кроме этого, не стоит оставлять ребенка в машине рядом со зданиями, где есть вероятность падения снега с крыши. Также в случаях, если вы или незнакомый человек пострадали от сходов с крыши нужно незамедлительно вызвать скорую.
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«<…> Чтобы избежать неблагоприятных последствий, обходите здания, с которых может упасть снег и сосульки, стороной, не разрешайте детям приближаться к таким местам. Расскажите детям об опасности игр под крышей и вблизи нее. Если опасное место огорожено или есть предупреждающие таблички, не разрешайте детям проходить по этому участку, лучше его обойти», — подчеркнула врач.
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Мира Полтева