В центре Петербурга правоохранители провели рейд против мигрантов

Фото: iStock/Dzurag
В центре Санкт-Петербурге на новогоднюю ночь правоохранители провели рейд против мигрантов. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Силовики в центре устроили рейд по мигрантам. У иностранцев проверяют документы и отводят в автозаки», — пишут в telegram-канале.
Первый автобус с задержанными уже отъехал с места гуляний. Полиция и ОМОН отводят в автозаки тех, у кого выявляются проблемы с регистрацией в РФ.
Также правоохранительные органы проводят рейды на дорогах Санкт-Петербурга. Машины проверяют на наличие оружия и наркотиков.
Читайте также:
Bild: четыре района Берлина отключены от водоснабжения
В Самаре при пожаре в новогоднюю ночь в общежитии погибло два человека
В Москве произошло ДТП с двумя автобусами, пострадавших нет
Иван Мусатов