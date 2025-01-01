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В центре Петербурга правоохранители провели рейд против мигрантов

Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В центре Санкт-Петербурге на новогоднюю ночь правоохранители провели рейд против мигрантов. Об этом сообщает «Фонтанка».
 «Силовики в центре устроили рейд по мигрантам. У иностранцев проверяют документы и отводят в автозаки», — пишут в telegram-канале.

Первый автобус с задержанными уже отъехал с места гуляний. Полиция и ОМОН отводят в автозаки тех, у кого выявляются проблемы с регистрацией в РФ.



Также правоохранительные органы проводят рейды на дорогах Санкт-Петербурга. Машины проверяют на наличие оружия и наркотиков.

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#полиция
#санкт-петербург
#мигранты
Bild: четыре района Берлина отключены от водоснабжения
01 января 2025, 03:08

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Четыре района Берлина отключены от водоснабжения за несколько часов до Нового года. Об этом пишет издание Bild.
В публикации указывается, что водоснабжение отключено в Шарлоттенбурге, Веддинге, Кройцберге и Митте. Также трудности с подачей воды возникли в самой редакции издания.

При этом водоснабжение имеется на нижних этажах зданий, но при этом со слабым напором. Верхние этажи остаются без воды. Причины происшествия пока неизвестны.

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#водоснабжение
#происшествия
#германия
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В Самаре при пожаре в новогоднюю ночь в общежитии погибло два человека
01 января 2025, 02:54

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Самаре произошел пожар в общежитии в новогоднюю ночь, в котором погибло два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Пожарно-спасательными подразделениями спасены 40 человек, в том числе 5 детей, эвакуировано 96 человек, в том числе 14 детей. Погибли два человека», — сообщили в ведомстве.

В МЧС указали, что в пожаре погиб 76-летний мужчина. Личность второго человека пока неизвестна. Ведомство узнало о происшествии в 22:12 по московскому времени. Служба ликвидировало возгорание 1 января в 00:59. Пожар случился на площади в 30 квадратных метров. В тушении задействовали 120 человек личного состава и 30 единиц техники.

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#мчс
#пожар
#возгорание
#самарская область
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В Москве произошло ДТП с двумя автобусами, пострадавших нет
31 декабря 2024, 22:25

Фото: iStock/ conejota

В Москве на Ижорской улице столкнулись два автобуса, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Организатора перевозок».
«Сегодня около 12.30 на Ижорской улице, в районе дома 6, произошло ДТП с участием автобусов 270 и 673 маршрутов коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз»», — обратили внимание в пресс-службе.

Уточнялось, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент подробности случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

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#дтп
#происшествия
#москва
#госавтоинспекция
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Yonhap: мужчина лишился 12 родных в катастрофе с Boeing 737-800 в Муане
31 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/ tuaindeed

Мужчина лишился 12 родных в авиакатастрофе с самолётом Boeing 737-800 в аэропорту Муан (Южная Корея), проинформировало агентство Yonhap.
Воздушное судно авиакомпании Jeju Air во время посадки врезалось в стену в конце взлетно-посадочной полосы и загорелось. Из 181 человека на борту сохранили жизнь лишь стюард и стюардесса. Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, в настоящий момент скорбит по 12 родным — они летели данным рейсом.

Сам он был вместе с другими родственниками в туристической поездке в Таиланде, но из-за работы он отправился в Индию, а не вернулся в Южную Корею.

«Я единственный выживший из большой семьи», — поделился он.

Когда стало известно о трагедии, мужчина сразу купил билет в Южную Корею для прохождения ДНК-теста и помощи властям в опознании членов его семьи.

«Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове», — вспомнил мужчина свою дочь, которая стала жертвой катастрофы.

Дочка говорила ему, что родные собирались отпраздновать день рождения её дедушки, добавил мужчина.

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#жизнь
#семьи
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#авиакомпании
#катастрофа
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Вооружённый ножом сириец ранил двух прохожих в Берлине
31 декабря 2024, 21:08

Фото: iStock/Diy13

Вооружённый ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих в столичном районе Шарлоттенбург в Германии. Об этом сообщается в заявлении полиции, опубликованном на официальном портале Берлина.
Отмечается, что инцидент произошёл в берлинском супермаркете. Гражданин Сирии, который зарегистрирован в Швеции, взял с прилавка нож и нанёс двум мужчинам колото-резаные раны. Это преступление оценивается, как покушение на убийство. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции.

По оценкам правоохранителей, у сирийца есть признаки психического заболевания. Расследование покушения на убийство начато.

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#германия
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#покушение
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В смертельном ДТП в Ленобласти с участием автобуса пострадали шесть человек
31 декабря 2024, 18:09

Фото: istockphoto/frodelil

Во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла в районе деревни Лупполово, сообщает портал 78.ru. Автобус № 436, курсирующий между Санкт-Петербургом и Ненимяки столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет, а машина загорелась. Её водитель не выжил. Шестеро пассажиров автобуса получили различные травмы, в основном ушибы и раны от осколков стекла.

В компании «Третий парк», обслуживающей данный маршрут, сообщили, что вины их водителя в ДТП нет. По словам представителей перевозчика, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

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#машина
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В Крыжополе в кабинете начальника предприятия случился взрыв, есть погибшие
31 декабря 2024, 17:28

Фото: iStock/ RamonCast

В посёлке Крыжополь Винницкой области Украины произошёл взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий, передала полиция региона в социальной сети.
«Событие произошло 31 декабря около 12:00 часов в поселке Крыжополь. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв», — отмечалось в сообщении.

Согласно данным ведомства, из-за произошедшего три человека скончались. Одного пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Муан, Южная Корея, разбился самолет Boeing 737. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Спасательные службы продолжают работу на месте трагедии, устанавливая точное количество пострадавших и выясняя обстоятельства происшествия. Известно, что россиян на борту самолета не было, однако там находились 173 корейца и 2 тайца.

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#происшествия
#украина
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, зарезавшего своих гостей
31 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/ tiero

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который зарезал двоих людей в квартире, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу городского ГСУ СК.
Трупы мужчины и женщины обнаружили в квартире на проспекте Ветеранов. Выяснилось, что к хозяину пришли гости и устроили застолье. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры ударил гостей ножом более 100 раз.

«Я был в стрессовом состоянии», — сказал мужчина следователю во время допроса.

Задержанному предъявили обвинение в двойном убийстве, в скором времени суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, сейчас находится в тяжелом состоянии. По словам мужа пострадавшей, страховки, размер которой составлял 50 тысяч евро (5,1 млн рублей). Денег хватило лишь на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги. Мужчина рассказал, что общая сумма лечения составит 8,8 млн рублей.

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#смерть
#убийство
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Арсенал оружия изъяли в доме стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Харазии
31 декабря 2024, 13:02

Фото: iStock/Michal Oska

Арсенал оружия изъяли из дома стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Адгура Харазии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Генпрокуратуру.
Следователи из СУ Генпрокуратуры Абхазии провели обыск в доме депутата в селе Багмаран. В результате у него изъяли огнестрельное оружие разных образцов и калибров, большое число боеприпасов и взрывчатки с электродетонаторами. Арсенал направят на судебно-баллистическую экспертизу, которая уже назначена экспертно-криминалистическим центром МВД Абхазии.

Напомним, что Харазию обвиняют в расправе над депутатом Вахтангом Голандзии и покушении на расправу над другим парламентарием Каном Кварчии.

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